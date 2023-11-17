Палестинская администрация не верит, что ХАМАС напал на Израиль
Палестинская администрация (ПНА) опубликовала документ, в котором утверждается, что Израиль якобы «сфабриковал» медиаматериалы для оправдания своих атак на Газу, основываясь на неподтвержденной информации израильской полиции, передает The Times of Israel.
Подспорьем для официальной позиции ПНА стала статья издания Haaretz, где сказано, что, якобы по оценкам полиции Израиля, вертолет ЦАХАЛ, стрелявший в боевиков ХАМАС, убил израильских граждан 7 октября на фестивале "Нова".
Министерство иностранных дел Палестинской администрации заявило, что 7 октября израильские вертолеты якобы ударили по израильским гражданам в ходе музыкального фестиваля Нова. В заявлении ставится под сомнение достоверность сообщений Израиля об атаках в этот день, а также видеоматериалов, фиксирующих разрушения и пожары в районе границы с Газой.
Палестинская администрация призвала СМИ, ООН и мировых лидеров тщательно пересмотреть и проанализировать публикации израильских СМИ.
Это заявление было сделано вскоре после высказывания президента США Джо Байдена, согласно которому Палестинская администрация должна контролировать сектор Газа после завершения войны. Израиль неоднократно выражал свое несогласие с этой позицией.