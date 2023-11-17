Палестинская администрация не верит, что ХАМАС напал на Израиль

Палестинская администрация (ПНА) опубликовала документ, в котором утверждается, что Израиль якобы «сфабриковал» медиаматериалы для оправдания своих атак на Газу, основываясь на неподтвержденной информации израильской полиции, передает The Times of Israel.

Подспорьем для официальной позиции ПНА стала статья издания Haaretz, где сказано, что, якобы по оценкам полиции Израиля, вертолет ЦАХАЛ, стрелявший в боевиков ХАМАС, убил израильских граждан 7 октября на фестивале "Нова".