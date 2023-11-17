Иран угрожает США «жестким ответом»

Иранская сторона даст "жесткий ответ" Соединенным Штатам в случае атаки американских военных по иранским силам в Сирии. Как передает ливанское издание Al Mayadeen, об этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в интервью британской газете Financial Times.

"По имеющимся у меня сведениям, ни один офицер из иранских ВС не пострадал (в результате атак США по военным базам в Сирии – ред.), и, конечно, если такой инцидент произойдет, ответ Ирана будет жестким", — цитирует слова Абдоллахиана ливанский телеканал.

Абдоллахиан также подчеркнул, что с прибытием американского военного флота к берегам Палестины и Израиля, хотя оно и является демонстрацией силы со стороны США, Вашингтон лишь повышает вероятность для своих военных кораблей получить "значительный урон".