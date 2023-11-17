Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:34

В последние годы радикально изменился вопрос, стоящий перед НАТО. Теперь не спрашивается, нужно ли быть готовыми к войне, теперь главное – когда НАТО окажется в должной мере готово к войне. И противник очевиден: это Россия с ее антизападной риторикой и агрессивной политикой. Итак, когда Североатлантический альянс окажется в должной мере готовым к войне с Россией? Так проблему ставят в своем свежем докладе Кристиан Мёллинг и Торбен Шютц, сотрудники Германского общества внешней политики и Центра безопасности и обороны в Берлине. НАТО нападать на Россию не собирается, и решение о войне будет приниматься Россией, как только там решат, что смогут добиться успеха на каком-то направлении, например, в странах Балтии. И только наглядная готовность НАТО к войне является единственной возможностью войны избежать. Доклад так и называется: «Как избежать следующей войны».

Немецкие аналитики выделяют пять стратегических подходов в подготовке к войне. Первый: «Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть». Он предусматривает интенсивные инвестиции в оборонные программы уже в ближайшие два года. Война в Украине подчеркивает чрезвычайную актуальность таких действий и способствует приятию со стороны европейских обществ такой политики своих правительств. Да, это заставит поднапрячься промышленность и военные структуры, которые потребуют срочной перестройки, но эффект того заслуживает. Этот вариант гарантирует наименьший риск последующей войны. Второй: «Контролируемый процесс». При таком подходе целью ставится выйти на необходимые показатели оборонной готовности раньше, чем Россия проведет первые приготовления к большому столкновению. Это менее интенсивный и более спокойный вариант, который займет больше времени. Возможно, такой подход тоже даст нужный сигнал России, чтобы она удержалась от нападения. Риск войны небольшой, но выше, чем в первом варианте. Третий: «Игра с огнем». Постараться подготовиться раньше, чем Россия окажется готовой к нападению. Еще больше времени на преобразования, меньше промышленной и военной мобилизации. Не исключена ошибка в определении планов и готовности России. Риск войны от среднего до высокого.

Четвертый: «Лягушка в нагреваемой воде». Преобразования в военной и промышленной сфере лишь после того, как будут замечены российские военные приготовления. Сама по себе ситуация отставания НАТО в подготовке может спровоцировать Россию к нападению. Риск войны очень высокий. Пятый: «Воюем той армией, что имеем сейчас». Реформы как реакция на недвусмысленно озвученную русскую угрозу. Кремль в этом случае будет буквально подталкиваться необходимостью начать войну, чтобы не упустить окно возможностей. Неготовый Запад – идеальное искушение. Риск войны чрезвычайно высок. Мёллинг и Шютц считают важной точкой отсчета прекращение интенсивных действий на украинском фронте. После этого, по их оценке, России понадобится от шести до десяти лет, чтобы восстановить и нарастить свои военные возможности до уровня, который позволит начать войну с НАТО.