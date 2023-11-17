Война НАТО с Россией как неизбежность наш обзор

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

В последние годы радикально изменился вопрос, стоящий перед НАТО. Теперь не спрашивается, нужно ли быть готовыми к войне, теперь главное – когда НАТО окажется в должной мере готово к войне. И противник очевиден: это Россия с ее антизападной риторикой и агрессивной политикой. Итак, когда Североатлантический альянс окажется в должной мере готовым к войне с Россией?

Так проблему ставят в своем свежем докладе Кристиан Мёллинг и Торбен Шютц, сотрудники Германского общества внешней политики и Центра безопасности и обороны в Берлине. НАТО нападать на Россию не собирается, и решение о войне будет приниматься Россией, как только там решат, что смогут добиться успеха на каком-то направлении, например, в странах Балтии. И только наглядная готовность НАТО к войне является единственной возможностью войны избежать. Доклад так и называется: «Как избежать следующей войны».

Сама по себе ситуация отставания НАТО в подготовке может спровоцировать Россию к нападению. Риск войны очень высокий

Немецкие аналитики выделяют пять стратегических подходов в подготовке к войне.

Первый: «Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть». Он предусматривает интенсивные инвестиции в оборонные программы уже в ближайшие два года. Война в Украине подчеркивает чрезвычайную актуальность таких действий и способствует приятию со стороны европейских обществ такой политики своих правительств. Да, это заставит поднапрячься промышленность и военные структуры, которые потребуют срочной перестройки, но эффект того заслуживает. Этот вариант гарантирует наименьший риск последующей войны.

Второй: «Контролируемый процесс». При таком подходе целью ставится выйти на необходимые показатели оборонной готовности раньше, чем Россия проведет первые приготовления к большому столкновению. Это менее интенсивный и более спокойный вариант, который займет больше времени. Возможно, такой подход тоже даст нужный сигнал России, чтобы она удержалась от нападения. Риск войны небольшой, но выше, чем в первом варианте.

Третий: «Игра с огнем». Постараться подготовиться раньше, чем Россия окажется готовой к нападению. Еще больше времени на преобразования, меньше промышленной и военной мобилизации. Не исключена ошибка в определении планов и готовности России. Риск войны от среднего до высокого.

Поражение Кремля и решимость Запада помогать Украине могут заставить Россию изменить свои агрессивные планы

Четвертый: «Лягушка в нагреваемой воде». Преобразования в военной и промышленной сфере лишь после того, как будут замечены российские военные приготовления. Сама по себе ситуация отставания НАТО в подготовке может спровоцировать Россию к нападению. Риск войны очень высокий.

Пятый: «Воюем той армией, что имеем сейчас». Реформы как реакция на недвусмысленно озвученную русскую угрозу. Кремль в этом случае будет буквально подталкиваться необходимостью начать войну, чтобы не упустить окно возможностей. Неготовый Запад – идеальное искушение. Риск войны чрезвычайно высок.

Мёллинг и Шютц считают важной точкой отсчета прекращение интенсивных действий на украинском фронте. После этого, по их оценке, России понадобится от шести до десяти лет, чтобы восстановить и нарастить свои военные возможности до уровня, который позволит начать войну с НАТО.

Поскольку конфликт с Россией, вероятно, продлится десятилетия, положение Украины на границе с Россией и Беларусью означает, что эта страна продолжит играть исключительную важную геостратегическую роль для европейской безопасности

Из этого два прямых следствия. Максимальная поддержка Украины, чтобы та могла нанести наибольший ущерб российской армии на своей территории, уменьшая способность России к дальнейшему военному восстановлению. Поражение Кремля и решимость Запада помогать Украине могут заставить Россию изменить свои агрессивные планы. Второе следствие: максимальное включение Украины в оборонные и военно-промышленные структуры НАТО и ЕС. «Поскольку конфликт с Россией, вероятно, продлится десятилетия, положение Украины на границе с Россией и Беларусью означает, что эта страна продолжит играть исключительную, важную геостратегическую роль для европейской безопасности», - пишут немецкие специалисты.

Что такое для России шесть-десять лет, в докладе проиллюстрировано простым расчетом. В год там могут готовить до 280 тысяч мобилизованных. За шесть лет эта цифра составит 1,7 миллиона, за десять – 2,8 миллиона человек с военной подготовкой. С учетом участия подразделений в войне с Украиной, значительное количество из них будут иметь боевой опыт. Можно ли игнорировать такую угрозу?

Отдельное место в докладе посвящено вызовам, которые ситуация ставит перед Германией. Достаточно сказать, что стране предлагается осознать высокую степень угроз своей безопасности, причем в широком смысле, не только сугубо военном, и посвятить ближайшие десять лет ее укреплению, перейти к «декаде безопасности».

Авторы доклада напоминают, что в 2014 году, после первого нападения России на Украину, были разработаны планы укрепления бундесвера германской армии, но они безбожно растянуты во времени до 2030 года и уже не выполняются по срокам. В результате к 2022 году Германия подошла совершенно неподготовленной. Этот урок нужно хорошо выучить, чтобы не оказаться лицом к лицу с русской угрозой с пустыми руками.