Война НАТО с Россией как неизбежность наш обзор
В последние годы радикально изменился вопрос, стоящий перед НАТО. Теперь не спрашивается, нужно ли быть готовыми к войне, теперь главное – когда НАТО окажется в должной мере готово к войне. И противник очевиден: это Россия с ее антизападной риторикой и агрессивной политикой. Итак, когда Североатлантический альянс окажется в должной мере готовым к войне с Россией?
Так проблему ставят в своем свежем докладе Кристиан Мёллинг и Торбен Шютц, сотрудники Германского общества внешней политики и Центра безопасности и обороны в Берлине. НАТО нападать на Россию не собирается, и решение о войне будет приниматься Россией, как только там решат, что смогут добиться успеха на каком-то направлении, например, в странах Балтии. И только наглядная готовность НАТО к войне является единственной возможностью войны избежать. Доклад так и называется: «Как избежать следующей войны».
Немецкие аналитики выделяют пять стратегических подходов в подготовке к войне.
Первый: «Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть». Он предусматривает интенсивные инвестиции в оборонные программы уже в ближайшие два года. Война в Украине подчеркивает чрезвычайную актуальность таких действий и способствует приятию со стороны европейских обществ такой политики своих правительств. Да, это заставит поднапрячься промышленность и военные структуры, которые потребуют срочной перестройки, но эффект того заслуживает. Этот вариант гарантирует наименьший риск последующей войны.
Второй: «Контролируемый процесс». При таком подходе целью ставится выйти на необходимые показатели оборонной готовности раньше, чем Россия проведет первые приготовления к большому столкновению. Это менее интенсивный и более спокойный вариант, который займет больше времени. Возможно, такой подход тоже даст нужный сигнал России, чтобы она удержалась от нападения. Риск войны небольшой, но выше, чем в первом варианте.
Третий: «Игра с огнем». Постараться подготовиться раньше, чем Россия окажется готовой к нападению. Еще больше времени на преобразования, меньше промышленной и военной мобилизации. Не исключена ошибка в определении планов и готовности России. Риск войны от среднего до высокого.
Четвертый: «Лягушка в нагреваемой воде». Преобразования в военной и промышленной сфере лишь после того, как будут замечены российские военные приготовления. Сама по себе ситуация отставания НАТО в подготовке может спровоцировать Россию к нападению. Риск войны очень высокий.
Пятый: «Воюем той армией, что имеем сейчас». Реформы как реакция на недвусмысленно озвученную русскую угрозу. Кремль в этом случае будет буквально подталкиваться необходимостью начать войну, чтобы не упустить окно возможностей. Неготовый Запад – идеальное искушение. Риск войны чрезвычайно высок.
Мёллинг и Шютц считают важной точкой отсчета прекращение интенсивных действий на украинском фронте. После этого, по их оценке, России понадобится от шести до десяти лет, чтобы восстановить и нарастить свои военные возможности до уровня, который позволит начать войну с НАТО.
Из этого два прямых следствия. Максимальная поддержка Украины, чтобы та могла нанести наибольший ущерб российской армии на своей территории, уменьшая способность России к дальнейшему военному восстановлению. Поражение Кремля и решимость Запада помогать Украине могут заставить Россию изменить свои агрессивные планы. Второе следствие: максимальное включение Украины в оборонные и военно-промышленные структуры НАТО и ЕС. «Поскольку конфликт с Россией, вероятно, продлится десятилетия, положение Украины на границе с Россией и Беларусью означает, что эта страна продолжит играть исключительную, важную геостратегическую роль для европейской безопасности», - пишут немецкие специалисты.
Что такое для России шесть-десять лет, в докладе проиллюстрировано простым расчетом. В год там могут готовить до 280 тысяч мобилизованных. За шесть лет эта цифра составит 1,7 миллиона, за десять – 2,8 миллиона человек с военной подготовкой. С учетом участия подразделений в войне с Украиной, значительное количество из них будут иметь боевой опыт. Можно ли игнорировать такую угрозу?
Отдельное место в докладе посвящено вызовам, которые ситуация ставит перед Германией. Достаточно сказать, что стране предлагается осознать высокую степень угроз своей безопасности, причем в широком смысле, не только сугубо военном, и посвятить ближайшие десять лет ее укреплению, перейти к «декаде безопасности».
Авторы доклада напоминают, что в 2014 году, после первого нападения России на Украину, были разработаны планы укрепления бундесвера германской армии, но они безбожно растянуты во времени до 2030 года и уже не выполняются по срокам. В результате к 2022 году Германия подошла совершенно неподготовленной. Этот урок нужно хорошо выучить, чтобы не оказаться лицом к лицу с русской угрозой с пустыми руками.