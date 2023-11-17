Война в Газе ударила по рейтингу Байдена

Уровень поддержки политики президента США Джо Байдена упал до 40% - это самый низкий показатель с момента его вступления в должность в 2021 году. Это следует из опроса телеканала NBC.

Согласно опросу, 57% респондентов выразили свое неодобрение работе Байдена, что является рекордно высоким уровнем с начала его президентства.

По данным, предоставленным NBC, наибольшая поддержка деятельности Байдена была зарегистрирована в апреле 2021 года, когда одобрение составляло 51%, в то время как неодобрение достигало 43%. В августе 2021 года показатели были приблизительно равны, однако с тех пор уровень неодобрения превышает уровень одобрения.

Текущее падение рейтинга президента связывают с его политикой в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС. Особенно заметное снижение поддержки Байдена наблюдается среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет: если в сентябре поддержка среди этой возрастной группы составляла 46%, то теперь она упала до 31%.