Баскетбол активно пошел в регионы Азербайджана Итоги 4-го тура

Отдел спорта

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана завершился 4-й тур.

Чемпион страны «Сабах», представляющий Азербайджан в Кубке Европы ФИБА, в Олимпийском спорткомплексе Сумгаита играл с «Серхедчи». Сенсации не произошло: «Сабах» выиграл без особых проблем – 112:89.

Результаты других матчей 4-го тура: «Хазри» (Баку) – «НТД-ИНДИГО» (Хачмаз) – 71:86, «Сумгаит» - «Нефтчи» (Баку) – 73:90, «Гянджа» - «Хырдалан» - 88:74, «Шеки» - «Джалилабад» - 61:97.

Стоит сказать, что в этом туре три матча из пяти прошли в Сумгаитском Олимпийском спорткомплексе. Это сооружение впервые принимало матчи чемпионата Азербайджана. Первую игру в Сумгаите, в которой встречались «Хазри» и «НТД-ИНДИГО», посетило руководство Министерства молодежи и спорта во главе с Фаридом Гаибовым.

Еще два матча состоялись в Гяндже и Шеки. Отрадно, что баскетбол все активнее проникает в регионы.

Турнирное положение:

1. «Хазри» - 7 очков (4 матча)

2. «Нефтчи» - 7 (4)

3. «Сабах» - 6 (3)

4. «НТД-ИНДИГО» - 6 (3)

5. «Джалилабад» - 6 (4)

6. «Хырдалан» - 6 (4)

7. «Сумгаит» - 5 (4)

8. «Гянджа» - 5 (4)

9. «Серхедчи» - 5 (4)

10. «Шеки» - 4 (4).