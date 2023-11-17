Баскетбол активно пошел в регионы Азербайджана Итоги 4-го тура
Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана завершился 4-й тур.
Чемпион страны «Сабах», представляющий Азербайджан в Кубке Европы ФИБА, в Олимпийском спорткомплексе Сумгаита играл с «Серхедчи». Сенсации не произошло: «Сабах» выиграл без особых проблем – 112:89.
Результаты других матчей 4-го тура: «Хазри» (Баку) – «НТД-ИНДИГО» (Хачмаз) – 71:86, «Сумгаит» - «Нефтчи» (Баку) – 73:90, «Гянджа» - «Хырдалан» - 88:74, «Шеки» - «Джалилабад» - 61:97.
Стоит сказать, что в этом туре три матча из пяти прошли в Сумгаитском Олимпийском спорткомплексе. Это сооружение впервые принимало матчи чемпионата Азербайджана. Первую игру в Сумгаите, в которой встречались «Хазри» и «НТД-ИНДИГО», посетило руководство Министерства молодежи и спорта во главе с Фаридом Гаибовым.
Еще два матча состоялись в Гяндже и Шеки. Отрадно, что баскетбол все активнее проникает в регионы.
Турнирное положение:
1. «Хазри» - 7 очков (4 матча)
2. «Нефтчи» - 7 (4)
3. «Сабах» - 6 (3)
4. «НТД-ИНДИГО» - 6 (3)
5. «Джалилабад» - 6 (4)
6. «Хырдалан» - 6 (4)
7. «Сумгаит» - 5 (4)
8. «Гянджа» - 5 (4)
9. «Серхедчи» - 5 (4)
10. «Шеки» - 4 (4).