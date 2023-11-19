Россия расконсервирует редкий самолет М-55

В последнее время, как отмечается, самолет-разведчик М-55 «Геофизика» был задействован в геонаучных исследованиях. Однако технические возможности воздушного судна позволяют использовать его и в военных целях: недавно было замечено, что М-55 несет военную разведывательную капсулу, разработанную для использования на российских истребителях.

«Существует реальная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченный потенциал России по ведению разведки над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии», — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Всего было изготовлено пять самолетов М-55 «Геофизика», но сейчас эксплуатируется только один из них. В британской разведке считают, что М-55 будет выполнять операции из относительно безопасного воздушного пространства России.