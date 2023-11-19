Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил Татьяну Остащенко с должности командующего Медицинскими силами ВС Украины (ВСУ) и назначил на эту должность начальника военного госпиталя в Киеве Анатолия Казмирчука, передают украинские СМИ.

"Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве".

Президент пояснил, что в обществе, и в частности, в сообществе боевых медиков, неоднократно говорилось о том, что "нужен принципиально новый уровень" медицинского обеспечения украинских солдат.

"От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно. (...) Сегодня на встрече с министром обороны Умеровым определили приоритеты", — отметил Зеленский.