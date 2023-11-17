Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом рассказал об усилиях Парижа по установлению перемирия в секторе Газа, а также обсудил с ним ситуацию на Западном берегу реки Иордан и урегулирование палестино-израильских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Глава государства вновь заявил о поддержке Францией Палестинской автономии - единственного легитимного органа власти, представляющего палестинский народ. Президенты подчеркнули необходимость скорейшего возобновления политического процесса, чтобы удовлетворить законные чаяния палестинцев иметь свое государство, живущее в мире и безопасности рядом с Государством Израиль", — говорится в сообщении администрации французского лидера.

При этом Франция не признает Палестину в качестве суверенного государства, но выступает за его создание в рамках мирного урегулирования с Израилем.

Президент Франции осудил насилие в отношении мирных палестинцев на Западном берегу и призвал израильские власти прекратить его. Он также обсудил отсутствие осуждения палестинской администрацией под руководством Аббаса нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, которые привели к гибели 1,2 тыс. человек, и выразил мнение, что региональные лидеры должны осудить эти действия.

Макрон также информировал об усилиях Франции по предоставлению гуманитарной помощи жителям Газы, финансировании неправительственных организаций в регионе и уходе за ранеными, в том числе детьми. Он сообщил, что французский вертолетоносец Dixmude скоро прибудет к берегам Египта для использования в качестве плавучего госпиталя, а также о планах по доставке 10 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, Макрон выразил готовность принять на лечение во Франции раненых и больных детей из Газы, предоставив уход для 50 человек.