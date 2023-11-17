Макрон пофилософствовал с Нетаньяху и Аббасом обновлено 01:17
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом рассказал об усилиях Парижа по установлению перемирия в секторе Газа, а также обсудил с ним ситуацию на Западном берегу реки Иордан и урегулирование палестино-израильских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
"Глава государства вновь заявил о поддержке Францией Палестинской автономии - единственного легитимного органа власти, представляющего палестинский народ. Президенты подчеркнули необходимость скорейшего возобновления политического процесса, чтобы удовлетворить законные чаяния палестинцев иметь свое государство, живущее в мире и безопасности рядом с Государством Израиль", — говорится в сообщении администрации французского лидера.
При этом Франция не признает Палестину в качестве суверенного государства, но выступает за его создание в рамках мирного урегулирования с Израилем.
Президент Франции осудил насилие в отношении мирных палестинцев на Западном берегу и призвал израильские власти прекратить его. Он также обсудил отсутствие осуждения палестинской администрацией под руководством Аббаса нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, которые привели к гибели 1,2 тыс. человек, и выразил мнение, что региональные лидеры должны осудить эти действия.
Макрон также информировал об усилиях Франции по предоставлению гуманитарной помощи жителям Газы, финансировании неправительственных организаций в регионе и уходе за ранеными, в том числе детьми. Он сообщил, что французский вертолетоносец Dixmude скоро прибудет к берегам Египта для использования в качестве плавучего госпиталя, а также о планах по доставке 10 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, Макрон выразил готовность принять на лечение во Франции раненых и больных детей из Газы, предоставив уход для 50 человек.
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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указал на слишком большое число жертв среди мирных жителей сектора Газа в ходе военной операции израильской армии. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
"Президент Франции обратил внимание премьер-министра Израиля на гуманитарные риски и чрезмерное число жертв среди гражданского населения в результате военных операций, проводимых в секторе Газа. Он напомнил ему об абсолютной необходимости различать террористов и местных жителей, обеспечивая эффективную защиту гражданских лиц", — гласит коммюнике.
Макрон выразил обеспокоенность "ростом насилия в отношении мирных палестинцев" на Западном берегу реки Иордан, осудив такие действия. "Он настоятельно указал на необходимость приложить все усилия для предотвращения распространения подобных актов насилия", — сообщили в Елисейском дворце.
Президент Франции выразил опасения по поводу возможного расширения конфликта на Ливан.
В дополнение к этому французский президент подтвердил право Израиля на самооборону и обсудил с Нетаньяху вопросы, связанные с освобождением иностранных заложников, удерживаемых палестинскими боевиками, и перспективы мирного урегулирования в регионе на основе принципа сосуществования двух государств.