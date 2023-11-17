Лидер нашей команды Гюнай Мамедзаде обыграла белыми Ставрулу Цолакиду и принесла сборной Азербайджана победу. Три другие партии с участием Ульвии Фаталиевой, Ханым Баладжаевой и Гюльнар Мамедовой завершились вничью.

Сегодня в 8-м туре женская сборная Азербайджана, претендующая на медали, выиграла у команды Греции – 2,5:1,5.

В Будве (Черногория) близится к завершению командный чемпионат Европы по шахматам.

Благодаря этой победе наша команда поднялась на чистое 2-е место. У нас 13 очков. Больше только у Болгарии, обыгравшей сегодня Польшу. Болгарки имеют 14 очков.

Франция сегодня сыграла вничью с Германией и отстала от Азербайджана – 12 очков.

Все решится в последнем 9-м туре. Пары заключительного раунда пока не объявлены.

Победа в последний день гарантирует нам как минимум серебряные медали. В случае ничьей Азербайджан может оказаться на 3-й позиции. Ниже 3-го места наша команда, скорее всего, не опустится даже в случае поражения.

Женская сборная Азербайджана уже трижды завоевывала бронзу чемпионатов Европы. Это было в 1992, 2019 и 2021-м годах.

Мужская сборная Азербайджана, выступление которой на нынешнем Евро неожиданно стало провальным, обыграла Бельгию со счетом 3:1. Перед этим туром команда с Теймуром Раджабовым и Шахрияром Мамедъяровым с 6 очками была 25-й. Теперь у нас 8 очков.