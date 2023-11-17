Скончалась бывшая первая леди США
Бывшая первая леди США Розалин Картер, жена экс-президента Джимми Картера и активный защитник психического здоровья, скончалась в воскресенье. Как передает ABC, об этом сообщил Центр Картера.
Ей было 96 лет.
"Розалин была моим равноправным партнером во всех моих достижениях, — сказал Джимми Картер. - Она всегда давала мне мудрые советы и поддерживала, когда это было необходимо. Пока Розалин была со мной, я всегда чувствовал любовь и поддержку".
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