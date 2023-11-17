Сепаратисты увидели на линии соприкосновения свежие траншеи… и перепугались о развитии ситуации

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

По мнению сепаратистов Тирасполя, увидевших на линии соприкосновения свежевырытые траншеи, Молдова собирается решить вопрос Приднестровья военным путем.

Обеспокоенность приднестровских сепаратистов особенно усилилась после проведенной Азербайджаном в сентябре спецоперации в Карабахе, вызвавшей самороспуск армянского сепаратистского режима и восстановление полного суверенитета Баку над Карабахом.

В Тирасполе считают, что Молдова, основываясь на азербайджанском опыте, также может попытаться подчинить себе Приднестровье и покончить тем самым с сепаратизмом на своей территории. Особенно если учесть, что в последнее время НАТО и Евросоюз значительно усилили военную поддержку Кишинева.

Что за окопы появились у боевых позиций армии Молдовы? Приднестровье закатилось в истерике

«Мы видим, что окопы эти оборудованы совсем недавно, - заявил Олег Беляков, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной «Приднестровской Молдавской республики» (ПМР). - Все они, обустроенные соответствующей инженерной техникой, находятся в районе населенных пунктов Слобозия-Душка и Криуляны. Вдобавок на дорогах, граничащих с Приднестровьем, устанавливаются железобетонные заградительные блоки…»

Политолог Антон Бредихин, кандидат исторических наук и главный редактор приднестровский журнала «Архонт», назвал ситуацию, складывающуюся сегодня вокруг сепаратистского региона, крайне тревожной.

«Хочу напомнить, что молдавские власти уже не первый год муссируют тему вероятного военного столкновения между Молдавией и Приднестровьем, - отметил Бредихин. - Поэтому, безусловно, появление окопов и заградительных линий – это очевидный шаг на пути к эскалации противостояния между Кишиневом и Тирасполем. Молдавские власти не скрывают, что готовы к полной блокаде Приднестровья. Следует понимать: если Кишинев примет такое решение, то нашему региону грозит как минимум гуманитарная катастрофа».

Мнение Бредихина разделяет и российский политолог Вадим Трухачев, считающий, что официальный Кишинев ведет целенаправленную подготовку полной изоляции Приднестровья.

Но правительство Молдовы решительно отвергло обвинения в рытье окопов на одном из участков в зоне безопасности приднестровского конфликта, находящегося под контролем российских миротворцев.

«Появление окопов связано с тем, что на соответствующих участках дороги проводятся инженерные работы по очистке и расширению ливневых каналов», — говорится в сообщении Telegram-канала «Бюро по реинтеграции» правительства Молдовы. В бюро также обвинили силовые структуры непризнанного Приднестровья в организации в зоне безопасности несанкционированных мобильных постов.

Майя Санду допускает вступление Молдовы в Евросоюз и без Приднестровья

Следует отметить, что фактически напряженность между властями Молдовы и Тирасполем стала нарастать после избрания президентом в 2020 году прозападно настроенной Майи Санду и достигла своего апогея после спецоперации армии Азербайджана в Карабахе.

Особенно приднестровских сепаратистов пугает тот факт, что в случае попытки властей Молдовы избавиться от сепаратистского региона военным путем Россия, чей доступ в Приднестровье ограничен войной в Украине, вряд ли сможет оказать сепаратистам Тирасполя оперативную военную помощь.

В то же время власти Кишинева заявляют, что не намерены решать приднестровский вопрос силовым путем. Президент Майя Санду и ее правительство уверены, что вступление Молдовы в Евросоюз «естественным образом» вынудит приднестровских сепаратистов добровольно интегрироваться в Республику Молдова.

Не случайно президент Санду еще несколько дней назад заявила в одном из интервью, что Молдова готова к интеграции в Евросоюз и без Приднестровья.

«Мы допускаем, что в худшем случае Молдова проведет евроинтеграцию в два этапа: вначале правый берег, а уже потом левый, - подчеркнула Санду. - Как только люди на левом берегу увидят, что уровень жизни на правом растет, а у граждан Молдовы увеличиваются зарплаты и пенсии, они, естественно, захотят пойти по тому же пути».

Президент Санду также отметила, что Молдова должна выполнить все обязательства и достичь европейских стандартов к 2030 году. Кроме того, глава государства выразила надежду на готовность Евросоюза принять в свои ряды Республику Молдова.