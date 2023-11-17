Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:29

По мнению сепаратистов Тирасполя, увидевших на линии соприкосновения свежевырытые траншеи, Молдова собирается решить вопрос Приднестровья военным путем. Обеспокоенность приднестровских сепаратистов особенно усилилась после проведенной Азербайджаном в сентябре спецоперации в Карабахе, вызвавшей самороспуск армянского сепаратистского режима и восстановление полного суверенитета Баку над Карабахом. В Тирасполе считают, что Молдова, основываясь на азербайджанском опыте, также может попытаться подчинить себе Приднестровье и покончить тем самым с сепаратизмом на своей территории. Особенно если учесть, что в последнее время НАТО и Евросоюз значительно усилили военную поддержку Кишинева.

«Мы видим, что окопы эти оборудованы совсем недавно, - заявил Олег Беляков, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной «Приднестровской Молдавской республики» (ПМР). - Все они, обустроенные соответствующей инженерной техникой, находятся в районе населенных пунктов Слобозия-Душка и Криуляны. Вдобавок на дорогах, граничащих с Приднестровьем, устанавливаются железобетонные заградительные блоки…» Политолог Антон Бредихин, кандидат исторических наук и главный редактор приднестровский журнала «Архонт», назвал ситуацию, складывающуюся сегодня вокруг сепаратистского региона, крайне тревожной. «Хочу напомнить, что молдавские власти уже не первый год муссируют тему вероятного военного столкновения между Молдавией и Приднестровьем, - отметил Бредихин. - Поэтому, безусловно, появление окопов и заградительных линий – это очевидный шаг на пути к эскалации противостояния между Кишиневом и Тирасполем. Молдавские власти не скрывают, что готовы к полной блокаде Приднестровья. Следует понимать: если Кишинев примет такое решение, то нашему региону грозит как минимум гуманитарная катастрофа». Мнение Бредихина разделяет и российский политолог Вадим Трухачев, считающий, что официальный Кишинев ведет целенаправленную подготовку полной изоляции Приднестровья. Но правительство Молдовы решительно отвергло обвинения в рытье окопов на одном из участков в зоне безопасности приднестровского конфликта, находящегося под контролем российских миротворцев. «Появление окопов связано с тем, что на соответствующих участках дороги проводятся инженерные работы по очистке и расширению ливневых каналов», — говорится в сообщении Telegram-канала «Бюро по реинтеграции» правительства Молдовы. В бюро также обвинили силовые структуры непризнанного Приднестровья в организации в зоне безопасности несанкционированных мобильных постов.