Сепаратисты увидели на линии соприкосновения свежие траншеи… и перепугались о развитии ситуации
По мнению сепаратистов Тирасполя, увидевших на линии соприкосновения свежевырытые траншеи, Молдова собирается решить вопрос Приднестровья военным путем.
Обеспокоенность приднестровских сепаратистов особенно усилилась после проведенной Азербайджаном в сентябре спецоперации в Карабахе, вызвавшей самороспуск армянского сепаратистского режима и восстановление полного суверенитета Баку над Карабахом.
В Тирасполе считают, что Молдова, основываясь на азербайджанском опыте, также может попытаться подчинить себе Приднестровье и покончить тем самым с сепаратизмом на своей территории. Особенно если учесть, что в последнее время НАТО и Евросоюз значительно усилили военную поддержку Кишинева.
«Мы видим, что окопы эти оборудованы совсем недавно, - заявил Олег Беляков, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной «Приднестровской Молдавской республики» (ПМР). - Все они, обустроенные соответствующей инженерной техникой, находятся в районе населенных пунктов Слобозия-Душка и Криуляны. Вдобавок на дорогах, граничащих с Приднестровьем, устанавливаются железобетонные заградительные блоки…»
Политолог Антон Бредихин, кандидат исторических наук и главный редактор приднестровский журнала «Архонт», назвал ситуацию, складывающуюся сегодня вокруг сепаратистского региона, крайне тревожной.
«Хочу напомнить, что молдавские власти уже не первый год муссируют тему вероятного военного столкновения между Молдавией и Приднестровьем, - отметил Бредихин. - Поэтому, безусловно, появление окопов и заградительных линий – это очевидный шаг на пути к эскалации противостояния между Кишиневом и Тирасполем. Молдавские власти не скрывают, что готовы к полной блокаде Приднестровья. Следует понимать: если Кишинев примет такое решение, то нашему региону грозит как минимум гуманитарная катастрофа».
Мнение Бредихина разделяет и российский политолог Вадим Трухачев, считающий, что официальный Кишинев ведет целенаправленную подготовку полной изоляции Приднестровья.
Но правительство Молдовы решительно отвергло обвинения в рытье окопов на одном из участков в зоне безопасности приднестровского конфликта, находящегося под контролем российских миротворцев.
«Появление окопов связано с тем, что на соответствующих участках дороги проводятся инженерные работы по очистке и расширению ливневых каналов», — говорится в сообщении Telegram-канала «Бюро по реинтеграции» правительства Молдовы. В бюро также обвинили силовые структуры непризнанного Приднестровья в организации в зоне безопасности несанкционированных мобильных постов.
Следует отметить, что фактически напряженность между властями Молдовы и Тирасполем стала нарастать после избрания президентом в 2020 году прозападно настроенной Майи Санду и достигла своего апогея после спецоперации армии Азербайджана в Карабахе.
Особенно приднестровских сепаратистов пугает тот факт, что в случае попытки властей Молдовы избавиться от сепаратистского региона военным путем Россия, чей доступ в Приднестровье ограничен войной в Украине, вряд ли сможет оказать сепаратистам Тирасполя оперативную военную помощь.
В то же время власти Кишинева заявляют, что не намерены решать приднестровский вопрос силовым путем. Президент Майя Санду и ее правительство уверены, что вступление Молдовы в Евросоюз «естественным образом» вынудит приднестровских сепаратистов добровольно интегрироваться в Республику Молдова.
Не случайно президент Санду еще несколько дней назад заявила в одном из интервью, что Молдова готова к интеграции в Евросоюз и без Приднестровья.
«Мы допускаем, что в худшем случае Молдова проведет евроинтеграцию в два этапа: вначале правый берег, а уже потом левый, - подчеркнула Санду. - Как только люди на левом берегу увидят, что уровень жизни на правом растет, а у граждан Молдовы увеличиваются зарплаты и пенсии, они, естественно, захотят пойти по тому же пути».
Президент Санду также отметила, что Молдова должна выполнить все обязательства и достичь европейских стандартов к 2030 году. Кроме того, глава государства выразила надежду на готовность Евросоюза принять в свои ряды Республику Молдова.