Тегеран считает, что у ХАМАС еще есть порох в пороховницах

Палестинские группы сопротивления умело управляют давлением на сионистский режим (Израиль - ред.) и его союзников, и у них все еще есть неиспользованный потенциал. Об этом заявил представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента (Меджлиса) Абольфазл Амуи со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана.

Амуи заявил, что министр иностранных дел сделал это заявление во время своего визита в комиссию в воскресенье.

По его словам, Амир Абдоллахиан заявил на заседании комиссии, что США являются главным сторонником Израиля в его войне в Газе.

Он также подчеркнул, что существует возможность распространения конфликтов на другие части региона, добавив, что "сионистский режим не добился никаких успехов на поле в своей конфронтации с палестинским сопротивлением".