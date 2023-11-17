Боевики "Хезболлы" выпустили по Израилю более 1000 ракет с начала войны. Как передает DW, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Министр обороны Израиля подчеркнул, что в ответ ЦАХАЛ нанес ливанской группировке гораздо более сильный ущерб. По словам Галанта, израильская армия ежедневно наносит удары по военным объектам "Хезболлы", включая пусковые установки ракет.

"Война ведется на нескольких фронтах, хотя интенсивнее всего - в секторе Газа", — указал он.

Галант также еще раз обвинил Иран, заявив, что эта страна "является корнем враждебности и агрессии против Государства Израиль".