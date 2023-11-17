Латвия ограждается от России

Латвия хочет ускорить строительство инфраструктуры безопасности на границе с Россией. Об этом пишет издание Delfi.

Для того чтобы строительные работы на сухопутной границей с Россией ускорились, планируется привлечь армию.

Сообщается, что при поддержке латвийских вооруженных сил могут быть построены два участка заграждений протяженностью 11,07 и 8,45 км. Всего же речь идет о возведении защитных барьеров на границе с Россией протяженностью 180 км.

53 км границы будут иметь инфраструктуру пограничной охраны. Решение об этом было принято после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Необходимые участки уже очистили от леса.