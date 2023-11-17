«Экономист с бензопилой» и противник БРИКС стал новым президентом Аргентины
Крайне правый политик Хавьер Милей, который не считался фаворитом второго тура президентских выборов в Аргентине, неожиданно победил, набрав более 56% голосов избирателей. Его соперник, министр экономики Серхио Масса признал поражение и пожелал успехов новому лидеру, передает BBC.
«Очевидно, что результаты не те, на которые мы надеялись, и я поговорил с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать ему всего хорошего, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев избрало на следующие четыре года», – сказал Масса.
Действующий глава государства Альберто Фернандес также поздравил оппозиционного политика с победой и выразил надежду, что в скором времени сможет приступить к организации транзита власти.
Милей обратился к своим сторонникам спустя почти два часа после того, как Масса признал поражение. Новоизбранный президент Аргентины пообещал, что выведет страну из кризиса и вновь превратит ее в мировую державу. Он также призвал политиков из другого лагеря позабыть о различиях и присоединиться к грядущим переменам. «Сегодня начинается восстановление Аргентины, это историческая ночь», — рассказал политик собравшимся в его штаб-квартире.
Милей вступит в должность президента уже 10 декабря.
53-летнего звезду тиктока, музыканта, экономиста и телеведущего с взъерошенными волосами и густыми бакенбардами сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за его резкого стиля и противоречивых высказываний. Он, в частности, призывал «бросить больной песо ради доллара США» и обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с «раком инфляции». Как напоминает AFP, Милей выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, обещал разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами Аргентины – Китаем и Бразилией, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры. Перед вторым туром он сбавил обороты своей риторики, чтобы привлечь более умеренных избирателей, но в начале предвыборной кампании вышел на сцену с включенной бензопилой, символизируя радикальные изменения, которые он планирует провести в страдающем от экономических проблем государстве.
Политик характеризует себя как «анархокапиталиста» и в ходе предвыборной кампании озвучивал радикальные решения по оздоровлению аргентинской экономики. Из-за подобных инициатив Милея уже прозвали «экономистом с бензопилой». Новоизбранный президент второй по величине экономики Латинской Америки также отрицает глобальное потепление, выступает за легализацию торговли человеческими органами.
Милей также заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС и поставил под вопрос участие страны в Южноамериканском общем рынке (Mercosur), куда также входят Бразилия, Уругвай и Парагвай.
На самых ранних этапах предвыборной гонки Милей считался «андердогом», но неожиданно для многих вырвался на первое место в августовских праймериз. В первом туре президентских выборов либертарианец уступил Массе около 7%, однако сумел оторваться от трех других кандидатов и выйти во второй тур.
Победа Милея на президентских выборах стала сенсацией, учитывая его довольно скромный политический опыт: он впервые избрался в нижнюю палату аргентинского парламента лишь в 2021 году. До политики преподавал в университете макроэкономику, написал около 50 научных работ, выступал в качестве советника «Группы двадцати» (G20) и «Деловой двадцатки» (B20), консультировал различные компании, в том числе аргентинское подразделение одного из крупнейших в мире банков, HSBC. С 2012 года руководил экономическим отделением аргентинского аналитического центра Fundación Acordar.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого Милей в ходе предвыборной кампании называл «злобным коммунистом», одним из первых пожелал новым властям успеха. «Аргентина – великая страна и заслуживает нашего уважения. Бразилия всегда будет готова к совместной работе с нашими аргентинскими братьями», – написал он в соцсети X.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что результат выборов «печален для Латинской Америки».
Президент Чили Габриэль Борич заявил, что приветствует победу Милея.
Поздравил Милея и Дональд Трамп. «Весь мир наблюдал! Я очень горжусь тобой. Ты перевернешь свою страну и действительно сделаешь Аргентину снова великой», – заявил он.