Умер Аман Тулеев

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев.., яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата», — написал он.

Экс-губернатор Кемеровской области (с 1997 по 2018 год) Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев.

Цивелев отметил, что с Тулеевым в регионе «связана целая эпоха в жизни», и именно он в свое время сумел вывести Кузбасс из кризиса.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Бывший кандидат в президенты (в 1991 году), а позже министр по делам СНГ впервые пошел на выборы главы региона в 1997 году и сразу набрал 94%. Впоследствии он неизменно получал на выборах более 90%, а «Единая Россия» при Тулееве набирала более 50% голосов на парламентских выборах, напоминает РБК. Ударом по карьере губернатора стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 64 человека. 1 апреля он подал прошение об отставке. Политик считался одним из главных «долгожителей» среди российских губернаторов.

Отметим, что в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Аман Тулеев был награжден орденом Дружбы за особые заслуги в развитии отношений, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.