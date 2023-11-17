Посол Израиля обвиняет гуманитарные организации в сотрудничестве с ХАМАС

«Все работники этой организации, которая ведет свою деятельность в секторе Газа, — палестинцы. Большая часть из них сотрудничала с ХАМАС. Различные медикаменты, которые поставляли как гуманитарную помощь, попадают в руки боевиков», — заявил дипломат.

Большая часть палестинских работников БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), находящихся в секторе Газа, сотрудничала с ХАМАС. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Он привел в пример удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» 17 октября, когда «все кричали, что Израиль убил 500 или 800 человек». «Оказалось, что ракета палестинская, погибли 40 человек, а попала она в стоянку машин. Все здания вокруг остались целыми», — отметил Бен Цви.

17 октября минздрав сектора Газа сообщил о 500 погибших в результате удара израильской армии по больнице аль-Ахли. Al Arabiya сообщал о более чем 800 жертвах и пострадавших. ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль. ЦАХАЛ возложила ответственность за атаку на террористическую организацию «Исламский джихад». В доказательство непричастности к произошедшему израильская армия опубликовала снимки больницы с дрона; военные заявили, что на кадрах нет воронок, характерных для разрывов израильских боеприпасов.

Международные организации не раз заявляли о начавшемся в анклаве гуманитарном кризисе и призывали Тель-Авив остановить военные действия. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини сравнивал ситуацию в секторе с «адом на земле», а Палестинское общество Красного Полумесяца призывало мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы.

По данным минздрава сектора Газа, всего с 7 октября погибли свыше 13 тыс. палестинцев, в том числе 5,5 тыс. детей. По оценкам гуманитарного управления ООН, почти 1,5 млн из 2,3 млн жителей Газы являются внутренне перемещенными лицами. В Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, ранены более 5 тыс.