Британская атомная подлодка с экипажем едва не утонула

Атомная подводная лодка Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании едва не утонула из-за сбоя в работе одного из глубиномеров, сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, показывающие глубину датчики вышли из строя, когда субмарина готовилась к патрулированию в Атлантическом океане. В результате сбоя подлодка, на борту которой находились 140 человек, почти вошла в «опасную зону». Инженеры в кормовой части подлодки с помощью второго глубиномера заметили это и подняли тревогу.

Издание не указало, о какой именно глубине погружения и субмарине идет речь. «Мы не комментируем операции. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая национальные интересы», — сообщил источник в ВМФ.

У Великобритании есть четыре атомные подводные лодки класса Vanguard — Vanguard, Victorious, Vigilant и Vengeance, все они вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident. В рабочем состоянии сейчас находятся две.