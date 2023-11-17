Армия Израиля потребовала извинений от BBC
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер потребовал извинений от британской вещательной корпорации BBC за материалы, в которых телеканал сообщал об отсутствии доказательств использования больницы «Аш-Шифа» боевиками движения ХАМАС. Об этом передает ТАСС.
Лернер указал, что израильские военные обнаружили под больницей 50-метровый тоннель с укрепленной бронедверью, а также огнестрельное оружие, средства связи и РПГ. «Министерство здравоохранения ХАМАС лгало и отрицало то, что ХАМАС злоупотребляет использованием больницы. Ожидаем того, что Всемирная организация здравоохранения осудит это», - указал он. «Извинится ли мировая служба BBC? Скажет ли Джереми Боуэн, что я ошибался?» - заявил Лернер.
На прошлой неделе редактор BBC Боуэн опубликовал материал, в котором подверг сомнению наличие у ЦАХАЛ доказательств того, что в больнице «Аш-Шифа» располагался штаб ХАМАС. Ранее Армия обороны Израиля опубликовала видео с камер наблюдения больницы «Аш-Шифа», на котором запечатлены боевики ХАМАС и заложники. По данным израильских военных, заложниками являются граждане Непала и Таиланда, похищенные с территории Израиля. Одного из заложников транспортировали на носилках, так как у него была кровоточащая рана в правом боку.
Армия обороны Израиля начала утром 15 ноября штурм больницы «Аш-Шифа», где, по данным военных, располагался основной командный штаб движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявил, что под зданием больницы есть несколько подземных комплексов и туннель, где могут укрываться около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные 7 октября.