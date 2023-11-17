Армия Израиля потребовала извинений от BBC

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер потребовал извинений от британской вещательной корпорации BBC за материалы, в которых телеканал сообщал об отсутствии доказательств использования больницы «Аш-Шифа» боевиками движения ХАМАС. Об этом передает ТАСС.

Лернер указал, что израильские военные обнаружили под больницей 50-метровый тоннель с укрепленной бронедверью, а также огнестрельное оружие, средства связи и РПГ. «Министерство здравоохранения ХАМАС лгало и отрицало то, что ХАМАС злоупотребляет использованием больницы. Ожидаем того, что Всемирная организация здравоохранения осудит это», - указал он. «Извинится ли мировая служба BBC? Скажет ли Джереми Боуэн, что я ошибался?» - заявил Лернер.