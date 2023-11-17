Первое заявление новых властей Аргентины: Никакого БРИКС

«Я не знаю, почему так много интереса к БРИКС», — сказала Мондино.

Аргентина не воспользуется приглашением присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года. Об этом Sputnik Brasil заявила Диана Мондино, экономист, старший экономический советник нового президента Аргентины Хавьера Милея и наиболее вероятный кандидат на пост главы МИД.

Она также подчеркнула, что выгода Аргентины от присоединения к БРИКС пока не понятна, но если впоследствии вступление в организацию будет сулить плюсы, «мы проанализируем это».

Милей ранее также выступал против вступления в БРИКС и говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией, выражая в то же время большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем. «Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», — указывал политик. В то же время Милей обещал не мешать бизнесу вести дела со странами БРИКС.

Заявку на вступление в БРИКС от имени Аргентины подало летом правительство страны.