Победитель президентских выборов в Аргентине Хавьер Милей резко осудил вторжение России в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, почему он принес украинский флаг на один из предвыборных митингов, Милей заявил, что «те из нас, кто защищает свободу, не могут мириться или принять вторжение России в Украину».

Он также оценил позицию Буэнос-Айреса по этому вопросу как «слабую и запутанную по отношению к худшему диктатору и автократу», подразумевая президента России Владимира Путина.