Китай призывает «остудить ситуацию в секторе Газа»

Международное сообщество должно принять срочные меры, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая перед делегацией дипломатов из стран Ближнего Востока, которые собрались в Пекине. Об этом информирует ИИC.

«Давайте работать вместе, чтобы быстро остудить ситуацию в Газе и как можно скорее восстановить мир на Ближнем Востоке. В Газе разворачивается гуманитарная катастрофа. Международное сообщество должно действовать безотлагательно, принимая эффективные меры, чтобы предотвратить распространение этой трагедии», – сказал Ван И.

В Китай прибыли главы МИД стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, которые призвали провести международную конференцию по урегулированию на Ближнем Востоке. Пекин, который ранее призывал к перемирию в секторе Газа, заявлял, что целью переговоров является «содействие деэскалации палестино-израильского конфликта, защита мирного населения и справедливое решение палестинского вопроса».