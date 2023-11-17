Команда Макрона разругалась из-за войны Израиля и ХАМАС

Война Израиля и ХАМАС серьезно расколола окружение президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на советника.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС глубоко расколол команду. До такой степени, что они больше не разговаривают друг с другом!» - приводит радиостанция слова одного из советников президента Франции.

По его словам, причина в том, что «некоторые недалеки от мысли о том, что ХАМАС - это движение сопротивления».

По данным радиостанции, в Елисейском дворце также происходят междоусобицы, которые, в частности, подпитываются недоверием части окружения главы французского государства в отношении специального советника Макрона по коммуникациям и стратегии Фредерика Мишеля. Сам советник на выходных указал газете Monde на «зависть» и «клановую борьбу» в администрации.