«Мы ждем от Армении ответа на наши комментарии к предложению. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили». Как передает сайт главы государства, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалем Рашидом 20 ноября в Баку.

Президент Азербайджана также раскритиковал Францию за деструктивную роль на Южном Кавказе и влияние на Армению, указав, что армянское правительство и общественное мнение подвергаются иллюзиям о возможности новой агрессии против Азербайджана из-за неправильных посланий от Франции.

«Франция играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, и это может стать серьезной угрозой региональной стабильности. Нам не нужна никакая война. Мы воевали на своей территории, восстановили справедливость и международное право. Но правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше. И неправильные послания французского правительства фактически создают у армянского правительства, а может быть, и у армянского общественного мнения иллюзии, что они могут вновь начать военную агрессию против Азербайджана. Вооружение Армении, которым так гордится и о чем публично заявляет Франция, не поможет Армении, если она решит начать новую войну. Результат будет тот же, и никто им не поможет. Разве помогла им Франция три года назад? Нет. Помогли ли они им два месяца назад? Нет. Что они могут сделать здесь? Ничего. <…> Поэтому я думаю, что чем быстрее мы получим ответ от Армении на наши комментарии, тем лучше», — заявил президент.

Алиев также указал, что Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдали от региона Южного Кавказа, особенно стран с кровавым колониальным прошлым: «Стран, чья колониальная политика была направлена в первую очередь против мусульманского населения в разных частях света. Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и азербайджанского правительства. Сейчас Армения использует свои диаспоры в разных частях света для нападок на Азербайджан. Но их действия будут безрезультатными. Мы готовы к миру, но к миру справедливому, основанному на признании территориальной целостности и суверенитета обеих стран. Миру, основанному на здравом смысле и исторической справедливости», - отметил глава государства.

Кроме того, глава Азербайджана выразил уверенность, что официальный визит президента Ирака Абдель Латифа Джамаля Рашида будет способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами и откроет новую страницу в сотрудничестве. Подчеркнув, что это первый официальный визит президента Ирака в Азербайджан за всю историю дипломатических отношений, Алиев отметил, что этот визит носит исторический характер.