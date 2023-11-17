Ильхам Алиев: Война нам не нужна... Ждем от Армении ответа фото; обновлено 17:55
«Мы ждем от Армении ответа на наши комментарии к предложению. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили». Как передает сайт главы государства, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалем Рашидом 20 ноября в Баку.
Президент Азербайджана также раскритиковал Францию за деструктивную роль на Южном Кавказе и влияние на Армению, указав, что армянское правительство и общественное мнение подвергаются иллюзиям о возможности новой агрессии против Азербайджана из-за неправильных посланий от Франции.
«Франция играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, и это может стать серьезной угрозой региональной стабильности. Нам не нужна никакая война. Мы воевали на своей территории, восстановили справедливость и международное право. Но правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше. И неправильные послания французского правительства фактически создают у армянского правительства, а может быть, и у армянского общественного мнения иллюзии, что они могут вновь начать военную агрессию против Азербайджана. Вооружение Армении, которым так гордится и о чем публично заявляет Франция, не поможет Армении, если она решит начать новую войну. Результат будет тот же, и никто им не поможет. Разве помогла им Франция три года назад? Нет. Помогли ли они им два месяца назад? Нет. Что они могут сделать здесь? Ничего. <…> Поэтому я думаю, что чем быстрее мы получим ответ от Армении на наши комментарии, тем лучше», — заявил президент.
Алиев также указал, что Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдали от региона Южного Кавказа, особенно стран с кровавым колониальным прошлым: «Стран, чья колониальная политика была направлена в первую очередь против мусульманского населения в разных частях света. Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и азербайджанского правительства. Сейчас Армения использует свои диаспоры в разных частях света для нападок на Азербайджан. Но их действия будут безрезультатными. Мы готовы к миру, но к миру справедливому, основанному на признании территориальной целостности и суверенитета обеих стран. Миру, основанному на здравом смысле и исторической справедливости», - отметил глава государства.
Кроме того, глава Азербайджана выразил уверенность, что официальный визит президента Ирака Абдель Латифа Джамаля Рашида будет способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами и откроет новую страницу в сотрудничестве. Подчеркнув, что это первый официальный визит президента Ирака в Азербайджан за всю историю дипломатических отношений, Алиев отметил, что этот визит носит исторический характер.
*** 13:30
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирака Абдель Латиф Джамаль Рашид выступили с заявлениями для прессы, сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 13:00
С участием президентов Азербайджана и Ирака Ильхама Алиева и Абдель Латифа Джамаля Рашида состоялась церемония подписания азербайджано-иракских документов, сообщает официальный сайт главы государства.
«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальных дел Республики Ирак» подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев и министр труда и социальных дел Республики Ирак Ахмад Джассим Сабир Аль-Асади.
«Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством культуры, туризма и древностей Республики Ирак по сотрудничеству в сфере туризма» подписали председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев и начальник Службы туризма Республики Ирак Зафер Махди.
«Меморандум о взаимопонимании относительно политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Ирак» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и заместитель министра иностранных дел Республики Ирак Мохаммед Хусейн Бахр Аль-Улум.
«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о воздушном сообщении» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и начальник Главного управления гражданской авиации Республики Ирак Имад Аль-Асади.
* * * 12:05
По завершении встречи один на один началась встреча президентов Азербайджана и Ирака Ильхама Алиева и Абдель Латифа Джамаля Рашида в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 11:32
Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирака Абдель Латифа Джамаля Рашида один на один, сообщает официальный сайт главы государства.
Ранее сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Ирака Абдель Латифа Джамаля Рашида, прибывшего с официальным визитом в Баку.