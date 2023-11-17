В понедельник, 20 ноября, в Украину с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, сообщают украинские СМИ.

Министр обороны США Ллойд Остин планирует встретиться с руководством Украины и заявить о поддержке со стороны Вашингтона. «Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с лидерами Украины», - написал глава Пентагона в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что планирует своим визитом «передать важное послание» о том, что «Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину».