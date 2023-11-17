Саудовская Аравия призывает мир «остановить Израиль»

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан на встрече в Пекине между главами МИД Китая и арабских и мусульманских стран, комментируя войну в секторе Газа, заявил, что «международное сообщество должно взять на себя ответственность и остановить Израиль. Мы призываем к немедленному прекращению огня и предоставлению гуманитарной помощи». Об этом пишут израильские «Детали».

Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малики же заявил, что делегация арабских стран прибыла в Пекин, «чтобы обсудить «варварское» преступление против палестинского народа, которое Израиль совершает в секторе Газа».