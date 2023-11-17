Иностранные СМИ о новом президенте Аргентины

Поддержка со стороны ультраправой испанской партии Vox, визит известного телеведущего Такера Карлсона для интервью и одобрительные заявления миллиардера Илона Маска говорят о значительном интернациональном влиянии Милея. Однако его прошлые высказывания и острые критики некоторых политических решений вызвали беспокойство среди избирателей.

Избрание Хавьера Милея президентом Аргентины вызвало широкий резонанс в мировых СМИ. Как отмечает The New York Times, его победа символизирует укрепление глобального ультраправого движения, начиная с эпохи Трампа и подобных ему фигур, включая экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

The Washington Post подчеркивает, что избрание Милея, либертарианца, представляет собой скачок в неизвестность для Аргентины. Поздравления от Дональда Трампа и обещания Милея разрушить устоявшуюся систему указывают на возможные радикальные изменения в политическом ландшафте третьей по величине экономики Латинской Америки. Это, по мнению издания, может оказать значительное влияние на всю региональную динамику, особенно учитывая растущее влияние Китая в регионе.

The Guardian акцентирует внимание на реакции левых лидеров Латинской Америки, таких как бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и колумбийский президент Густаво Петро. Они, несмотря на критическое отношение к Милею, признали его победу, подчеркивая важность уважения к демократическому выбору народа. Это свидетельствует о возможном напряжении в отношениях между Аргентиной и ее соседями.

Немецкое издание Bild выделяет экономический аспект лидерства Милея. Отмечается, что такие радикальные взгляды на экономику, как у Милея, ранее не были характерны для лидеров южноамериканских стран. Его стиль предвыборной кампании и необычные личные пристрастия, такие как содержание клонированных мастифов, названных в честь известных либеральных экономистов, подчеркивают его эксцентричность и отличие от традиционных политических фигур.

В целом, избрание Хавьера Милея остается предметом интенсивного обсуждения в мировых СМИ, отражая его потенциальное влияние на будущее Аргентины и всего региона Латинской Америки.