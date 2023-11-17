Госминистр Великобритании прибывает на Кавказ

Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти прибудет с визитом на Южный Кавказ 20 ноября, сообщили в посольстве Соединенного королевства.

Докерти обсудит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, подчеркнет острую необходимость прямых мирных переговоров между странами для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

«Южный Кавказ сталкивается с серьезными вызовами безопасности. В неустойчивом регионе Великобритания выступает как надежный партнер в реформах, поддержке мира и обеспечении стабильности», - заявил госминистр перед визитом в регион.