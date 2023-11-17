Бакинский аэропорт: Комфорт, эффективность, инновации

Сегодня из Международного аэропорта Гейдар Алиев, считающегося главными воздушными воротами Азербайджана, осуществляются полеты в 33 страны мира по более чем 70 направлениям, и ежедневно в нем обслуживается до 15 тысяч пассажиров.

"К концу 2023 года общее число пассажиров, обслуживаемых Бакинским аэропортом, по прогнозам достигнет 5,5 миллиона человек. В целом, аэропорт способен принимать 9 миллионов пассажиров, и мы активно работаем над улучшением и обновлением его инфраструктурных объектов для удовлетворения растущего спроса на воздушные перевозки", - сказал директор аэропорта Теймур Гасанов.

Все проекты, реализуемые в Международном аэропорту Гейдар Алиев, направлены на обеспечение комфорта пассажиров, посетителей и эффективности его услуг. Среди них - модернизация программного обеспечения и предоставление технической поддержки для услуг въезда-выезда транспортных средств и их парковки.

Бакинский аэропорт предложил своим посетителям обновленную инновационную услугу - быстрый въезд-выезд, а также возможность оплатить парковку за несколько секунд различными способами. Оплатить парковку можно как наличными, так и безналичным способом через платежные терминалы, а также онлайн через платформы AzParking и TezÖde. Это делает процесс более гибким, обеспечивая эффективность и удобство сервиса.

Кстати, благодаря новой системе отменено использование пластиковых платежных карточек и внедрена технология автоматического распознавания государственных регистрационных номеров транспортных средств. Это помогает экономить время, обеспечивая удобный въезд и выезд автомобилей, и освобождает водителей от дополнительных расходов, с которыми они могут столкнуться при их утере.

Наряду с этим для обеспечения комфорта пассажиров и посетителей был внедрен ряд решений, и работа в этом направлении продолжается.

- Для комфортного и гибкого процесса высадки/встречи пассажиров предоставлены специальные полосы – drop off/ pick up.

- В течение первых 15 минут плата с транспортных средств не требуется.

- По маршруту Международный аэропорт Гейдар Алиев до 01:00 с 30-минутным интервалом курсирует общественный транспорт «Аэропорт Экспресс».

"Общее число парковочных мест в аэропорту составляет 2 тысячи, а среднее количество въезжающих и выезжающих на территорию транспортных средств в течение суток - 12-14 тысяч. Большая часть пользователей парковки останавливается на короткое время - до 2 часов. Для более эффективного использования площади посетителями планируется расширение парковочной зоны и строительство дополнительных мест. Учитывая ограниченное количество парковочных мест, мы стараемся обеспечить большее количество мест для краткосрочных пользователей, которые являются нашим приоритетом", - сказал директор Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Он добавил, что изменение тарифов на долговременное пребывание транспортных средств вызвано именно этими факторами. Отметим, что тарифы на краткосрочную парковку остаются неизменными.

По словам эксперта в области транспорта Эльмеддина Мурадли, согласно мировому опыту, из-за ограниченности парковочных мест и большого спроса на них в аэропорту цены на парковку всегда выше, чем в городе. "Тем не менее тарифы для краткосрочных пользователей в Международном аэропорту Гейдар Алиев все же ниже или же одинаковы по сравнению с международными аэропортами других стран, а также парковочными зонами, расположенными в других районах столицы", - подчеркнул Эльмеддин Мурадли.

Однако работы, проводимые в сфере инфраструктуры в Международном аэропорту Гейдар Алиев, на этом не завершаются. Бакинский аэропорт работает над реализацией инновационного проекта Passenger Verification Gate - системы автоматизации процесса предпосадочного досмотра. Уникальность системы в том, что пассажиры могут самостоятельно пройти в зону предполетной регистрации, воспользовавшись посадочным талоном. Благодаря этой системе указанная процедура будет ускорена, а контроль безопасности станет более эффективным.

Кроме того, в настоящее время в стадии разработки находится система мониторинга пассажиропотоков в различных зонах аэропорта и оптимизации работы аэропорта – Passenger Flow Management System. Это современный подход, позволяющий оптимально распределять ресурсы и обеспечивать более высокое качество обслуживания.

По словам директора аэропорта, планируется поэтапное обновление внутренней инфраструктуры терминалов Международного аэропорта Гейдар Алиев. «Модернизация залов ожидания, ресторанов и магазинов создаст благоприятную и комфортную среду для пассажиров. Внедрение передовых технологий и качественный сервис предоставит им больше возможностей для отдыха и развлечений во время ожидания своего рейса».

Отметим, что все проекты, реализуемые в Международном аэропорту Гейдар Алиев, направлены на обеспечение высокого уровня сервиса и комфорта, основанных на анализе потребностей и мнений пассажиров.