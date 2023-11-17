Хуситы стали пиратами, набегая на «израильские» корабли наш комментарий
В воскресенье, 19 ноября, стало известно, что йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в водах Аденского залива.
На днях руководство «Ансар Аллах» резко повысило ставки, объявив о безграничной войне на море против Израиля. Дескать, атаки хуситов «будут нацелены на все типы судов, которые ходят под флагом сионистского образования или эксплуатируются израильскими компаниями или принадлежат им», и что «все страны должны отозвать своих граждан, работающих на экипажах кораблей вражеского образования, и избегать судоходства на них».
Спустя несколько часов они начали претворять свою угрозу в жизнь – и тут же вляпались, дав большого маху. Захваченный ими Galaxy Leader не является израильским, а в экипаже нет ни одного израильтянина. Единственное, что связывает судно с Израилем, - это его совладелец, судоходный магнат Авраам «Рами» Унгар из Ray Shipping Ltd. И вообще, судно принадлежит Великобритании, ходит под флагом Багамских островов, на момент захвата находилось в аренде у японской компании.
Современная морская торговля почти исключает национальную привязку судна. Она, если так можно выразиться, крайне космополитична. И владелец, и флаг регистрации, и компания-эксплуатант могут иметь совершенно разную национальную принадлежность, которая на самом деле не играет никакой роли.
Уже в силу этого пиратские захваты с целью навредить какой-то конкретной стране могут вызвать лишь удивление своей неадекватностью. Но откуда понимание таких тонкостей у хуситов, застрявших в своем развитии в 18-19 веке? Вот в соответствии с мировосприятием этих веков они и поступают.
Все для поднятия собственного статуса на международной арене, все для того, чтобы заслужить одобрение, читай добиться увеличения финансовой поддержки со стороны основного спонсора, Ирана. Ну и немножко бизнеса, куда ж без этого.
Перед глазами у них опыт сомалийских пиратов, которые на пике своей деятельности сумели неплохо «навариться», и даже заставили некоторых судовладельцев платить им отступные. Правда, потом эти же судовладельцы решили, что выгоднее придавить этих пиратов, платить не им, а военным морякам за проводку отдельных судов и караванов, и в короткий срок свели угрозу сомалийских пиратов к статистической «неизбежной на море случайности». Но хуситы-то думают, что такого с ними не произойдет, у них-то все получится. А потому сейчас грозно надувают щеки, угрожая морскому судоходству и мировой торговле.
Они крайне нервно реагируют на любые телодвижения, угрожающие их прибыли.
Поэтому уже в ближайшую неделю, нет, не хуситы - ведь с шарманщиком надо разговаривать, не с его обезьяной - их иранские хозяева будут иметь разговор с очень серьезными людьми, которые будут задавать Тегерану очень неудобные вопросы. Например, о том, как он будет себя чувствовать, если ему вновь начнут закручивать гайки в вопросах нефтяного экспорта? Или если Китай заметно снизит объемы закупаемой иранской нефти? Или…Да мало ли какие неприятные вопросы могут прозвучать, когда на кону безопасность морских путей, угроза которым может повысить стоимость перевозок.
В любом случае именно Ирану в конечном итоге придется уговаривать своих хуситов оставить морские пути в покое. Ему же и платить компенсацию за причиненные неудобства. В противном случае у берегов Йемена появятся военные корабли международной антипиратской коалиции, обеспечивающие безопасность морских перевозок. А заодно и блокирующие все маршруты снабжения хуситов по морю.