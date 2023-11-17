На днях руководство «Ансар Аллах» резко повысило ставки, объявив о безграничной войне на море против Израиля. Дескать, атаки хуситов «будут нацелены на все типы судов, которые ходят под флагом сионистского образования или эксплуатируются израильскими компаниями или принадлежат им», и что «все страны должны отозвать своих граждан, работающих на экипажах кораблей вражеского образования, и избегать судоходства на них».

Спустя несколько часов они начали претворять свою угрозу в жизнь – и тут же вляпались, дав большого маху. Захваченный ими Galaxy Leader не является израильским, а в экипаже нет ни одного израильтянина. Единственное, что связывает судно с Израилем, - это его совладелец, судоходный магнат Авраам «Рами» Унгар из Ray Shipping Ltd. И вообще, судно принадлежит Великобритании, ходит под флагом Багамских островов, на момент захвата находилось в аренде у японской компании.

Современная морская торговля почти исключает национальную привязку судна. Она, если так можно выразиться, крайне космополитична. И владелец, и флаг регистрации, и компания-эксплуатант могут иметь совершенно разную национальную принадлежность, которая на самом деле не играет никакой роли.

Уже в силу этого пиратские захваты с целью навредить какой-то конкретной стране могут вызвать лишь удивление своей неадекватностью. Но откуда понимание таких тонкостей у хуситов, застрявших в своем развитии в 18-19 веке? Вот в соответствии с мировосприятием этих веков они и поступают.

Все для поднятия собственного статуса на международной арене, все для того, чтобы заслужить одобрение, читай добиться увеличения финансовой поддержки со стороны основного спонсора, Ирана. Ну и немножко бизнеса, куда ж без этого.