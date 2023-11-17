ЕС назвал главную цель на Южном Кавказе

Для Евросоюза (ЕС) главным вопросом является достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном, заявил армянским СМИ спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар.

«Где он в итоге будет подписан, для нас гораздо менее важно, чем то, что происходит реальное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. Самое главное – движение вперед, и именно на этом мы сосредоточены», – отметил он.