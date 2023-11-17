Иран ответил США: Отношения с Азербайджаном вас не касаются

Американцы вмешиваются в дела, которые их не касаются. Как передает Tasnim, об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани, комментируя критику, высказанную заместителем секретаря Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Джеймсом О'Брайеном в отношении участия Ирана в создании коридора из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику.

«Американцы вмешиваются в дела, которые их не касаются. Сотрудничество Ирана со странами региона, в том числе с Азербайджаном, продолжается, и американцы не имеют права вмешиваться в дружественные отношения между Ираном и соседними странами.

Американцы должны прекратить вмешиваться во внутренние дела региона и извлечь уроки из прошлого опыта», — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.