Как было объявлено ранее, фонд Red Hearts, вносящий значительный вклад в азербайджанское сообщество, запустил кампанию Onu oxut («Пожертвуй для образования»). Цель благотворительной кампании, проводимой в рамках «Образовательной стипендиальной программы Red Hearts», - поддержать студентов из социально уязвимых слоев населения, набравших более 600 баллов на вступительных экзаменах в вузы. Более 30 студентов подали заявку на стипендию в рамках кампании и 25 из них были удостоены стипендии.

На прошлой неделе состоялась церемония награждения победителей, в которой приняли участие официальные представители фонда, студенты и общественные деятели. Президент фонда Севда Хагвердиева заявила на открытии мероприятия: «Мы гордимся, что в этом году предоставляем стипендии еще большему числу студентов. Конечно, мы достигли этого благодаря щедрости добрых людей. Поэтому благодарю всех, кто поддержал нас, особенно Kapital Bank, который предоставил стипендии 10 студентам».

Гюнель Мавлиярова, руководитель Центра маркетинговой экспертизы в Kapital Bank: «В Kapital Bank мы отлично понимаем, насколько чувствительной и важной для общества является тема образования, именно поэтому поддержка образования имеет особое значение для нас. Мы верим, что наша молодежь сделает все возможное для личного развития и в будущем внесет значительный вклад во имя общего развития общества и страны».