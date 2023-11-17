Москва прокомментировала слова Пашиняна об Азербайджане

Кремлю ничего не известно о якобы «намерении Азербайджана развязать войну против Армении», о чем ранее на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ утверждал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передают российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что не знаком с такими заявлениями на государственном уровне Азербайджана. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа необходимости выхода и готовности к заключению мирного договора. Поэтому конкретно по этой части заявлений господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Пашиняна.