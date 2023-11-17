Ереван и Брюссель оформили отношения
Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации у армяно-азербайджанской границы.
Соглашение было подписано заместителем министра иностранных дел Армении Паруйром Ованнисяном и главой дипмиссии ЕС в Армении Василисом Марагосом.
Гражданская миссия Евросоюза начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели ведут патрулирование на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.