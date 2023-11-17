При организационной поддержке Управления по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в детском саду Ana məktəb, расположенном в Баку, прошли учения на тему «Правила поведения и эвакуация во время чрезвычайных ситуаций».

Как сообщили в МЧС, в ходе учений коллективу сада были наглядно объяснены необходимые правила поведения при пожарах, даны ответы на вопросы.

В связи с «произошедшим пожаром» воспитатели детского сада эвакуировали детей, сразу после сигнала «тревоги» пожарные МЧС прибыли на «место происшествия» и провели мероприятия по «борьбе с пожаром». Пожарные «эвакуировали» детей и воспитателей в безопасное место, а «пострадавшим» оказали первую помощь.

На успешно завершившихся учениях поставленные цели были достигнуты, сказали в МЧС.

Подобные мероприятия регулярно организуются Министерством по чрезвычайным ситуациям в Баку и регионах.