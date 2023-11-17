Алиев против колониализма и за права женщин
18 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам конференции Движения неприсоединения на тему «Развитие прав и повышение полномочий женщин», передает сайт главы государства.
Алиев подчеркнул значимость председательства Азербайджана в Движении неприсоединения с 2019 года, которое было продлено до конца 2023 года. Он отметил вклад страны в продвижение международной агенды Движения и борьбу с пандемией COVID-19.
Президент подчеркнул, что Азербайджан активно выступал против «вакцинного национализма» и стимулировал справедливое распределение вакцин. Страна оказала финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 государствам, большинство из которых являются членами Движения неприсоединения, а также выделила средства для борьбы с последствиями пандемии в африканских и развивающихся малых островных государствах.
Алиев также заявил о шагах, предпринятых для институционализации Движения, включая создание Парламентской сети и Молодежной организации Движения неприсоединения, а также предложение о создании Женской платформы.
Президент особо подчеркнул важность деятельности Движения в направлении деколонизации, критикуя неоколониализм и его влияние на права женщин. Он выразил поддержку мероприятиям, посвященным защите прав женщин и укреплению их роли в обществе.
В своем выступлении Алиев также осветил роль азербайджанских женщин в общественной, политической, социальной и культурной жизни страны, упомянув об их вкладе в защиту культуры и традиций. Он отметил достижения Азербайджана в предоставлении женщинам права голоса и их представительства в различных сферах общества.
Президент также подчеркнул активное участие женщин в социально-экономическом развитии Азербайджана, в том числе в процессе освобождения земель от армянской оккупации и возвращения вынужденных переселенцев на родные территории.
Завершая свое обращение, Алиев выразил уверенность, что конференция станет важной платформой для обсуждения и развития прав и полномочий женщин, а также способствует укреплению сотрудничества в рамках Движения неприсоединения.