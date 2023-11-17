Алиев против колониализма и за права женщин

Президент подчеркнул, что Азербайджан активно выступал против «вакцинного национализма» и стимулировал справедливое распределение вакцин. Страна оказала финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 государствам, большинство из которых являются членами Движения неприсоединения, а также выделила средства для борьбы с последствиями пандемии в африканских и развивающихся малых островных государствах.

Алиев также заявил о шагах, предпринятых для институционализации Движения, включая создание Парламентской сети и Молодежной организации Движения неприсоединения, а также предложение о создании Женской платформы.

Президент особо подчеркнул важность деятельности Движения в направлении деколонизации, критикуя неоколониализм и его влияние на права женщин. Он выразил поддержку мероприятиям, посвященным защите прав женщин и укреплению их роли в обществе.

В своем выступлении Алиев также осветил роль азербайджанских женщин в общественной, политической, социальной и культурной жизни страны, упомянув об их вкладе в защиту культуры и традиций. Он отметил достижения Азербайджана в предоставлении женщинам права голоса и их представительства в различных сферах общества.

Президент также подчеркнул активное участие женщин в социально-экономическом развитии Азербайджана, в том числе в процессе освобождения земель от армянской оккупации и возвращения вынужденных переселенцев на родные территории.

Завершая свое обращение, Алиев выразил уверенность, что конференция станет важной платформой для обсуждения и развития прав и полномочий женщин, а также способствует укреплению сотрудничества в рамках Движения неприсоединения.