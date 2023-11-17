Зеленский: Война не кино

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого», - сказал Зеленский.

Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что «из 100 метров» войны «70 мы уже пробежали».

«Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», - добавил Ермак.