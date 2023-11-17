США довольны выбором народа Аргентины

В США рассчитывают на то, что победа Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине послужит дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

«США поздравляют избранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах, - говорится в заявлении. - Мы рассчитываем на сотрудничество с избранным президентом Милеем и его правительством над общими приоритетами, которые принесут пользу народам обеих стран».

Милея поздравил и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Поздравляю Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины и поздравляю народ Аргентины с проведением свободных и честных выборов. Мы надеемся на дальнейшее развитие двусторонних отношений, основанных на общей приверженности правам человека, демократическим ценностям и прозрачности», - написал Салливан в соцсетях.

В ходе предвыборной кампании Хавьер Милей, в частности, высказывался против сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем и выступал за укрепление связей с США. По данным подсчета 99% бюллетеней, за Милея во втором туре президентских выборов проголосовали 56% избирателей, за выдвиженца от правящей партии Серхио Массу - 44%.