Армянского генерала задержали в Москве

Экс-главу службы принудительного исполнения Армении генерал-майора Миграна Погосяна задержали в Москве. На родине он находится в розыске за преступления по девяти уголовным статьям, пишут российские телеграм-каналы.

Как утверждается, Погосяна остановили сотрудники ДПС вчера днем на Тверской улице. При себе у него было удостоверение беженца. О задержании уже сообщили центральному аппарату полиции Армении, в ближайшее время Миграна ждет экстрадиция из России. При этом раньше российская сторона отказывала в требовании о высылке Погосяна.

В России генерал Погосян занимается оптовой торговлей продуктами, грузоперевозками, арендой и лизингом авто. В Армении же, кроме всего прочего, Погосяна обвиняют в неуплате налогов на 1,3 млн долларов в результате незаконного предпринимательства.

Кроме того, 17 мая в Армении перехватили тонну кокаина стоимостью 250 млн евро, которую привезла компания, импортирующая эквадорские фрукты. Груз предназначался фирме-поставщику бананов, которой владеет Погосян.