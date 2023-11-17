В Израиле схлестнулись ультраправые и родственники заложников

Они выразили опасение, что данный законопроект может усугубить ситуацию с заложниками и подвергнуть их дополнительному риску.

В ходе заседания Комиссии Кнессета по национальной безопасности, где обсуждался законопроект министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о введении смертной казни для террористов, семьи заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, выразили свое категорическое несогласие с этим предложением.

Гил Дикман, представитель семей заложников и брат одного из пленников ХАМАС, с особым чувством обратился к Бен-Гвиру, умоляя его не продвигать законопроект о смертной казни, подчеркнув, что жизни их близких находятся под угрозой. Однако его мольбы были проигнорированы, о чем он позже написал в соцсети Х.

«Я попросил Итамара Бен-Гвира отложить специальное обсуждение законопроекта о смертной казни для террористов. Эта дискуссия растопчет наши семьи, подвергнет опасности младенцев, стариков, женщин и мужчин. Итамар погладил меня по щеке и сказал: «Я все равно это сделаю», — рассказал Дикман.

Другой представитель семей, Йордан Гонен, также выразил свою обеспокоенность по поводу возможного введения смертной казни, указывая на риски для жизней заложников в Газе.

Цвика Фогель, представитель ультраправой партии «Оцма Йеудит» и глава комиссии, настаивал на важности законопроекта, утверждая, что он не противоречит усилиям по освобождению заложников. Фогель сравнил террористов ХАМАС с Адольфом Эйхманом, заявив о «необходимости казни террористов».

«Однажды Израиль вынес смертный приговор нацисту Адольфу Эйхману. Каждый из террористов ХАМАС – это Эйхман, и каждый без исключения террорист должен быть казнен. Мы не можем держать в тюрьме монстров, которые убивают детей и женщин», — возразил Фогель.