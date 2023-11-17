В Гяндже будут судить Восканяна

Завершилось предварительное следствие по делу армянского диверсанта Гагика Восканяна, материалы по уголовному делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Абдулла Мамедов, дата подготовительного заседания пока не назначена.

Потерпевшими по делу проходят пять граждан – Эльвин Гусейнзаде, Исрафил Мамедов, Хаял Дашдемиров, Али Керимов и Тофик Исмайлов.

Член диверсионно-разведывательной группы ВС Армении Гагик Восканян 16 августа этого года был задержан подразделениями азербайджанской армии, когда попытался проникнуть на территорию Азербайджана с целью осуществления террористическо-провокационных операций, используя промежутки между боевыми позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района. В связи с этим Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по ряду статей УК. Восканян был арестован решением суда.