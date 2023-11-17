Анкара считает, что Запад утратил моральный авторитет

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Запад полностью утратил моральное превосходство на фоне ближневосточного конфликта и странам региона нужно оказать на Израиль коллективное давление. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в парламенте, где обсуждался проект бюджета внешнеполитического ведомства на 2024 год.

"Странам региона важно продемонстрировать единую реакцию на действия Израиля и оказать коллективное давление на него. Запад в текущей ситуации полностью утратил свое моральное превосходство. И из этой точки дальше уже двигаться некуда. Молчание Запада в отношении Израиля и жестокости в Газе будет способствовать возникновению других кризисов и приведет к формированию непредсказуемых альянсов", — передает слова Фидана агентство Anadolu.

Министр указал, что в текущей ситуации на Ближнем Востоке Турция "ведет интенсивную дипломатическую работу на местах и за столом переговоров, используя элементы мягкой и жесткой силы в широком понимании". По его словам, Анкара по-прежнему убеждена, что решение конфликта заключается в принципе сосуществования двух государств - Израиля и Палестины (со столицей в Восточном Иерусалиме).

Фидан подчеркнул, что на данный момент Турция уже направила в Египет 11 самолетов с гуманитарной помощью для сектора Газа (в ее состав вошли полевые госпитали, медицинское оборудование, лекарства). Страна продолжает поддерживать диалог на эту тему и прикладывать усилия по лечению пациентов из Газы.

Кроме того, по словам министра, 170 граждан Турции с родственниками смогли покинуть Газу. Эвакуация из сектора продолжится в ближайшие дни, уточнил Фидан.