Более 25 000 азербайджанских студентов получили кредиты на образование

Продолжается прием заявок на образовательные студенческие кредиты на осенний семестр 2023-2024 учебного года, сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Студенты, желающие получить образовательный кредит, могут обратиться, позвонив в колл-центр Фонда образовательных студенческих кредитов по телефону 146-5, а также через портал фонда www.e-ttkf.edu.az по номеру WhatsApp: 051 206 78 48. И посредством страниц в социальных сетях Фонда.

На данный момент оформлены заявки 25 696 студентов, из которых моциальными кредитами воспользовался 9 301 человек, стандартными – 16 395 человек.

При выдаче студенческого кредита на образование не требуется никакого залога или поручителя. Студенческий кредит на образование является долгосрочным, студент не обязан погашать кредит в течение периода обучения. Также на сумму кредита не начасляются проценты.