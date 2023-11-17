Депутат: Армяне Карабаха смогут вступить в YAP

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов выразил мнение о том, что армяне, проживающие в Карабахе, могут присоединиться к правящей партии Азербайджана – «Ени Азербайджан» (YAP) после восстановления жизни в городе Ханкенди, передают азербайджанские СМИ.

«После восстановления жизни в Ханкенди я полагаю, что даже те граждане армянского происхождения, которые продолжают жить там, захотят подать заявление о присоединении к рядам «Ени Азербайджан». По мере восстановления жизни в наших населенных пунктах местные организации YAP также возобновят свою деятельность в этих районах», – сообщил депутат Азер Бадамов.