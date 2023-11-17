После Отечественной войны 2020 года Азербайджан неоднократно заявлял о продолжении переброски на свою территорию незаконными армянскими вооруженными формированиями оружия и боеприпасов. Граждане Азербайджана регулярно подвергались вооруженным нападениям. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде на брифинге, организованном МИД и Минобороны для аккредитованных в Азербайджане представителей дипкорпуса и военных атташе.

По словам Гаджизаде, до международной общественности была доведена обеспокоенность Азербайджана в связи с минированием территорий. Однако все его обращения остались безответными.

Представитель МИД также указал, что более чем за 30 лет Армения не только оккупировала азербайджанские территории, но и размещала здесь свое военное оборудование и технику, устанавливала наземные мины, которые до сих пор подвергают опасности жизни людей.

«Азербайджанские территории продолжались минироваться и после окончания войны, на освобожденных землях были обнаружены мины уже более позднего армянского производства. Армения проводила подготовку гражданских и военных, чтобы они осуществляли подрывную деятельность в отношении военной и гражданской инфраструктуры Азербайджана»,- заявил А.Гаджизаде.

Представитель МИД отметил, что в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе были обнаружены крупные склады оружия и боеприпасов, также большое число их было изъято в ходе разоружения сдавшихся армянских военных формирований.

А глава пресс-службы Минобороны Анар Эйвазов сказал, что после окончания Отечественной войны 2020 года более трехсот человек стали жертвами мин на освобожденных территориях Азербайджана. По его словам, на освобожденных территориях до сих пор обнаружено более 10 тысяч противопехотных мин. «В ходе проверки на освобожденных территориях азербайджанской армией совместно с российскими миротворцами было обнаружено большое число оружия, боеприпасов и военной техники», - сказал он.

По словам Эйвазова, после завершения войны ведутся мероприятия по благоустройству на освобожденных территориях в Карабахе, очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов, строятся дороги и коммуникации.