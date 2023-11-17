Президент Ирана требует от лидеров 50 стран надавить на Израиль

Президент Ирана Ибрагим Раиси направил письмо лидерам 50 стран с призывом оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил свои атаки на сектор Газа. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, послание Раиси адресовано в том числе президенту РФ и председателю КНР, а также лидерам Иордании, Казахстана, Кении, Турции и ЮАР. Раиси призвал адресатов письма к единству и координации, чтобы в результате принудить Израиль к прекращению огня в Газе.

«Наши страны должны использовать все доступные им рычаги давления, включая приостановку торгового и политического взаимодействия с Израилем. Это поможет нам внести больший вклад в прекращение преступлений израильтян в Газе», - приводит IRNA выдержку из письма Раиси.