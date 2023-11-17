Министерство обороны Израиля сообщило, что за последний час "Хезболла" осуществила запуск около 25 ракет и трех беспилотников-камикадзе из Ливана по различным точкам вдоль пограничной линии.

Некоторые ракеты были успешно перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", в то время как другие упали в открытой местности.

Также сообщается о трех беспилотниках, оснащенных взрывчаткой, которые атаковали позиции ЦАХАЛ на границе.

Армия обороны Израиля подтвердила, что в результате этих нападений никто не пострадал. В ответ она обстреляла источники огня из артиллерии.

Также Армия обороны Израиля сообщила, что ранее она провела удар по формированиям "Хезболлы", которые планировали запуск противотанковой ракеты из ливанской деревни Марвахин. Истребители, боевые вертолеты и танки нанесли удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана в качестве ответа на многократные нападения на северные районы Израиля.

Запуск ракеты из Ливана в направлении Израиля pic.twitter.com/SBo6RVDINd — Bellman13 (@Bellman138) November 20, 2023