Обострение на границе Израиля и Ливана обновлено 17:27; новое видео
Министерство обороны Израиля сообщило, что за последний час "Хезболла" осуществила запуск около 25 ракет и трех беспилотников-камикадзе из Ливана по различным точкам вдоль пограничной линии.
Некоторые ракеты были успешно перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", в то время как другие упали в открытой местности.
Также сообщается о трех беспилотниках, оснащенных взрывчаткой, которые атаковали позиции ЦАХАЛ на границе.
Армия обороны Израиля подтвердила, что в результате этих нападений никто не пострадал. В ответ она обстреляла источники огня из артиллерии.
Также Армия обороны Израиля сообщила, что ранее она провела удар по формированиям "Хезболлы", которые планировали запуск противотанковой ракеты из ливанской деревни Марвахин. Истребители, боевые вертолеты и танки нанесли удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана в качестве ответа на многократные нападения на северные районы Израиля.
Запуск ракеты из Ливана в направлении Израиля pic.twitter.com/SBo6RVDINd— Bellman13 (@Bellman138) November 20, 2023
Дрон-камикадзе на границе Ливана и Израиля pic.twitter.com/5PYupSYcRS— Bellman13 (@Bellman138) November 20, 2023
*** 16:53
Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболла" нанесло удар ракетами "земля - земля" по району расположения казармы израильских войск в пограничном районе Биранит. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале формирования.
Израильские СМИ пишут о не менее 20 снарядах, выпущенных из Ливана, в направлении северных районов Израиля в течение последнего часа.
"Четыре ракеты большого калибра "Буркан" поразили казарму Биранит, где находится командный пункт 91-й израильской дивизии", — подчеркивается в тексте. Утверждается, что "противник понес потери в результате прямого попадания".
На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видны значительные разрушения на базе ЦАХАЛ в Бираните, вызванные ракетной атакой "Хезболлы" из Ливана.
Армия обороны Израиля подтвердила, что ракеты были выпущены по базе, в результате чего возник пожар.
Пострадавших во время атаки не было.
Последствия обстрела израильской базы "Хезболлой" pic.twitter.com/Pt4X2rdbbr— Bellman13 (@Bellman138) November 20, 2023
Кроме того, по данным "Хезболлы", шиитские боевики атаковали управляемыми противотанковыми ракетами казарму в Зыбдине в районе Шебаа и израильские посты в Хадаб-Яруне, Хадаб-Бустане и Эль-Маликии.