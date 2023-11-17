Азербайджан против Сербии. Есть исторический шанс завоевать золото чемпионата Европы

Сегодня женская сборная Азербайджана по шахматам впервые в истории может завоевать золото или серебро чемпионата Европы. Наши шахматистки ранее трижды становились бронзовыми призерами командного Евро, и сейчас есть прекрасный шанс подняться выше.

Сегодня в последнем 9-м туре чемпионата, проходящего в черногорской Будве, сборная Азербайджана сыграет с Сербией.

Сербия – Азербайджан. Состав пар.

Теодора Иньяц (2431) – Гюнай Мамедзаде (2441)

Адела Великич (2273) – Ульвия Фаталиева (2395)

Марина Гайчин (2236) – Говхар Бейдуллаева (2383)

Тияна Мандура (2178) – Ханым Баладжаева (2328).

Гюнай Мамедзаде и Говхар Бейдуллаева сыграют против своих соперниц черными фигурами, а Ульвия Фаталиева и Ханым Баладжаева – белыми.

Перед последним туром лидирует Болгария, у которой 14 очков. Азербайджан с 13 очками на 2-м месте. На 3-й позиции идет Франция – 12 очков. Наш соперник – Сербия – имеет 11 очков и единолично занимает 4-е место.

Болгария сегодня сыграет с Грузией, Франция – с Украиной.

Если болгарки проиграют грузинкам, а мы обыграем сербок, то, понятное дело, сборная Азербайджана поднимется на 1-е место.

Если азербайджанские шахматистки выиграют, а Болгария сыграет вничью, то у двух команд будет по 15 очков. В таком случае победителя определит коэффициент Бергера. На командных соревнованиях он подсчитывается так: очки, набранные на досках в матче с тем или иным соперником, умножаются на матчевые очки этих же соперников, набранные ими за весь чемпионат. Не учитываются лишь результаты соперника, который располагается в турнирной таблице ниже других.

На данный момент Болгария опережает Азербайджан по этому показателю – 188 против 171,5. Но в последнем туре все может перевернуться.

Равенство по матчевым очкам у нас может быть также с Францией и Сербией. У француженок дополнительный показатель равен 176, у сербок – 136,5.

Мужская сборная Азербайджана доигрывает чемпионат матчем с Италией. Перед заключительным туром с 8 очками наша команда занимает 18-е место. За чемпионство борются Сербия и Германия, набравшие по 13 очков.