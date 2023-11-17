Арестован военком Шарурского района
Военный комиссар Шарурского района Гасан Мамедов был арестован, против него возбуждено уголовное дело.
Временное исполнение обязанностей начальника Шарурского районного отдела Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву Нахчыванской Автономной Республики будет осуществлять его заместитель. Гасану Мамедову назначена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.
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